Через погіршення погодних умов може бути обмежений або перекритий рух автотранспорту на трасах Н-11 «Дніпро — Миколаїв» та Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв».

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Водночас, за необхідності, також можуть обмежити або перекрити рух ще на шести дорогах державного значення. Перш за все це стосується автошляхів:

М-05 «Київ-Одеса»;

М-30 «Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине»;

М-13 «Кропивницький-Платонове»;

М-22 «Полтава-Олександрія»;

Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь»;

Н-31«Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка» та інших основних маршрутів, залежно від погоди.

У Мінвідновлення додали, що дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг можна вже зараз за телефоном цілодобової гарячої лінії Штабу з ліквідації наслідків негоди: +380674006080, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах необхідно звертатися за номерами: 101, 102 та 103.

До цього у поліції Миколаївської області нагадали про погіршення погодних умов з 7 по 9 січня та попросили водіїв утриматися від поїздок на автомобілях.

Нагадаємо, на території Миколаївської області з 7 по 9 січня погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують утворення снігового покриву до 15 сантиметрів. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що комунальні служби міста готові оперативно реагувати на негоду.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.