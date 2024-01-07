Через погіршення погодних умов може бути обмежений або перекритий рух автотранспорту на трасах Н-11 «Дніпро — Миколаїв» та Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв».
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Водночас, за необхідності, також можуть обмежити або перекрити рух ще на шести дорогах державного значення. Перш за все це стосується автошляхів:
У Мінвідновлення додали, що дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг можна вже зараз за телефоном цілодобової гарячої лінії Штабу з ліквідації наслідків негоди: +380674006080, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах необхідно звертатися за номерами: 101, 102 та 103.
До цього у поліції Миколаївської області нагадали про погіршення погодних умов з 7 по 9 січня та попросили водіїв утриматися від поїздок на автомобілях.
Нагадаємо, на території Миколаївської області з 7 по 9 січня погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують утворення снігового покриву до 15 сантиметрів. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що комунальні служби міста готові оперативно реагувати на негоду.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.
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Через погіршення погодних умов може бути обмежений або перекритий рух автотранспорту на трасах Н-11 «Дніпро — Миколаїв» та Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв».
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Водночас, за необхідності, також можуть обмежити або перекрити рух ще на шести дорогах державного значення. Перш за все це стосується автошляхів:
У Мінвідновлення додали, що дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг можна вже зараз за телефоном цілодобової гарячої лінії Штабу з ліквідації наслідків негоди: +380674006080, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах необхідно звертатися за номерами: 101, 102 та 103.
До цього у поліції Миколаївської області нагадали про погіршення погодних умов з 7 по 9 січня та попросили водіїв утриматися від поїздок на автомобілях.
Нагадаємо, на території Миколаївської області з 7 по 9 січня погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують утворення снігового покриву до 15 сантиметрів. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що комунальні служби міста готові оперативно реагувати на негоду.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|