Застряглі в негоду автівки на трасі в Миколаївській області в листопаді 2023 року, фото: соцмережі

В поліції Миколаївської області нагадують про погіршення погодних умов з 7 по 9 січня та просять учасників дорожнього руху від поїздок на автомобілях.

Про це повідомляється в телеграм-каналі ГУНП Миколаївської області.

Водіям радять утриматись від поїздок на значні дистанції. У разі нагальної потреби варто переконатись, що автівка готова до зміни погодних умов.

«Просимо бути пильними за кермом та дотримуватись Правил дорожнього руху», — звертаються правоохоронці.

Як повідомили синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікуються значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Що очікується на автошляхах?

Негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

Такі обмеження можуть бути введені на основних дорогах:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь;

Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах, зважаючи на ситуацію.

«Водіїв просимо в ці дні не планувати поїздок, якщо вони не термінові. У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг», — зазначили в агентстві відновлення.

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення можна звертатись на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Арктичний холод в Україні. Що відомо?

За прогнозом синоптиків, найбільш ймовірні на Сумщині та Чернігівщині. Там температура може знизитись до 19-25° морозу.

В Черкаській, Полтавській, Харківській областях очікується значний приріст снігу до 20 сантиметрів, в Кіровоградській та Дніпропетровській — до 30 сантиметрів.

В центральній та східних областях пориви вітру досягатимуть до 15-20 м/с. Також очікується хуртовини, снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

Проте довго морози не затримаються. Вже з 11 січня температура повітря в Україні почне підвищуватися. Загалом у січні 2024 року очікується відносно тепла погода, яка буде лише на 3-5 градусів холодніша, ніж у грудні.

Як вести себе під час непогоди?

Морози та ожеледиці небезпечні умови для пересування як пішоходів, так і водіїв. Ось кілька порад, які убезпечать під час ожеледиці:

Не ходіть попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Вибирайте взуття з гарним зчепленням на льоду і снігу. Якщо це можливо, використовуйте спеціальні льодоступи або шипи на взутті для полегшення руху. У вечірній час або при недостатній видимості носіть яскравий одяг та/або використовуйте світловідбиваючі елементи, щоб люди могли вас легше помітити. Уникайте схилів та нахилених поверхонь, якщо це можливо. Схили можуть бути особливо небезпечними на льоду. Якщо ви керуєте автомобілем, будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки на дорозі. Установіть зимові шини та зберігайте безпечну відстань між автомобілями. З собою не завадить мати міцний буксирувальний трос, невелику лопату, компресор, рідину для омивача, додаткову охолоджувальну рідину. Тримайте мобільний телефон зарядженим, щоб в разі потреби викликати допомогу.

У разі, якщо ви все ж опинилися у сніговій пастці на дорозі, можна також звернутися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.