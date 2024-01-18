Баки для роздільного сортування сміття. Фото: КП "Миколаївські парки"

У Миколаєві у парку «Ліски» встановили контейнери для роздільного збору сміття. Городян закликають свідомо сортувати відходи.

Про це повідомили у КП «Миколаївські парки».

Крім контейнерів комунальники розмістили накопичувач для кришок від пластикових пляшок.

«Контейнер «Серце» яке ніби пульсує життям, буде накопичувати кришки від пластикових пляшок. Адже існує безліч способів переробити та дати друге життя цим предметам! Зазначимо, що контейнери для роздільного збору сміття та контейнер «Серце» були виготовлені та встановлені власними силами підприємства», — йдетьяс у повідомленні.

Накопичувачі кришок від пластикових пляшок. Фото: КП "Миколаївські парки".

Накопичувачі кришок від пластикових пляшок. Фото: КП "Миколаївські парки".

Також комунальники нагадали, що у січні 2022 року в парку «Ліски» було встановлено чотири компостери для переробки опалого листя, скошеної трави та органічних відходів на біогумус.

«Листя туди звозять працівники підприємства, а побутові органічні відходи приносять свідомі та небайдужі до екології містяни. Дані компостери вже пройшли випробування часом, та стали незамінним помічником у створенні органічного добрива, яке працівники підприємства використовують для підживлення зелених насаджень у парку», — зазначили на КП.

Компостери для переробки опалого листя. Фото: КП "Миколаївські парки"

Компостери для переробки опалого листя. Фото: КП "Миколаївські парки"

Нагадаємо, що в Інгульському районі Миколаєва планують витратити 13,1 мільйонів гривень на прибирання опалого листя та ліквідацію несанкціонованих звалищ протягом 2024 року.

Також нагадаємо, що департамент ЖКГ Миколаївської міської ради планує витратити 1 мільйон 680 тисяч гривень на утримання майданчику для зберігання опалого листя, що розташований у глиняному кар'єрі поруч з міським цвинтарем поблизу села Мішково-Погорілове.