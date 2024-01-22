В Україні досі низький відсоток звернень по допомогу від жертв гендерно зумовленого насильства, уряд активно розширює мережу закладів, куди такі особи можуть звернутися.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

— Проблеми насильства із самого початку були латентними. Тобто до соціальних працівників, громадських організацій або правоохоронних органів завжди звертався невеликий відсоток тих, хто постраждав. Декілька років тому ми проводили дослідження, і за нашим оцінюванням це було близько 10%. Наразі завдяки активній роботі і щодо формування компетенції фахівців, і інформаційної діяльності, без сумніву, цей відсоток набагато вищий. Але і сьогодні явище залишається таким, про яке дуже часто не хочуть говорити. Або починають говорити тоді, коли воно набуває вже ознак не просто правопорушення, а злочину, — сказала Катерина Левченко.

За її словами, потрібно, щоб жителі регіонів знали про ресурси й установи, де можуть отримати необхідні їм послуги: інформаційні, соціальні, психологічні, правові.

— Незабаром спільно з партнерами Фонду народонаселення ООН ми будемо відкривати нові кризові кімнати в місті Хотині. Тобто така мережа стає більш розгалуженою в Україні, і це дуже важливо, щоб задовольнити потреби наших громадян. І для того, щоб більший відсоток тих, хто потребує допомоги, міг її отримати, — сказала урядова уповноважена.

Вона також нагадала про телефонні гарячі лінії: цілодобова загальнонаціональна урядова гаряча лінія 15-47, гаряча лінія громадської організації «Ла Страда» — 116-123, якщо телефонувати з мобільного, або 0 800 500 335 — зі стаціонарного телефона. Там можна отримати як консультацію — правову або психологічну, так і інформацію про установи, які надають допомогу за місцем проживання.

Нагадаємо, впродовж 2023 року соціальні служби Миколаєва отримали 596 повідомлень про мешканців, які постраждали від домашнього насильства.