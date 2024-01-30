Знищений будинок у центрі Миколаєва, фото: «НикВести»

Станом на кінець 2023 року сума збитків, завдана житловій інфраструктурі Миколаєва, сягнула 386 мільйонів євро.

Про це Ukraїner розповів Максим Нефьодов — директор з інноваційних рішень у Київській школі економіки, яка допомагала з оцінкою зруйнованих та пошкоджених об’єктів міста в межах проєкту «Росія заплатить», пишуть «НикВести».

Зібрану інформацію звіряли даними міської влади (звітами комунальних служб, ДСНС). Зокрема перевіряли адреси та висотність будинків. Цю інформацію зібрали в єдиний онлайн-модуль аналітики, яким може користуватися місто та його партнери.

Загалом втрати інфраструктури Миколаєва станом на кінець минулого року оцінили у близько 850 мільйонів євро.

У Миколаєві збитки від пошкодження житла складають 386 мільйонів євро, закладів освіти — 45 мільйонів євро. Водночас збитки водоканалу — 41 мільйон євро: це наслідки не лише обстрілів, а й пошкодження солоною водою труб. Система опалення зазнала 14 мільйонів євро, а збитки підприємств сягнули 300 мільйонів євро.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів житлової, соціальної та енергетичної інфраструктури Миколаївській області завдано збитків на 90 мільярдів гривень.

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