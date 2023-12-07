Станом на кінець 2023 року сума збитків, завдана інфраструктурі Миколаєва, сягнула майже 900 мільйонів євро.
Про це свідчать дані звіту проєкту «Росія заплатить» KSE Institute, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у журналістському проєкті «Backstage».
— Це всеукраїнський проєкт, який підраховує збитки від агресії Росії. Вони співпрацювали з нами. Ми за спеціальною технологією нарахували збитків майже на 900 мільйонів євро на сьогоднішній день. Власне ця сума може бути більшою, тому що деякі обʼєкти неможливо відновити — їх фактично треба руйнувати і відбудовувати наново. Тому подивимось. Коли ми переможемо, тоді вже буде зрозуміло точно, — повідомив Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів житлової, соціальної та енергетичної інфраструктури Миколаївській області завдано збитків на 90 мільярдів гривень.
Читайте також статтю «НикВести» «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
Станом на кінець 2023 року сума збитків, завдана інфраструктурі Миколаєва, сягнула майже 900 мільйонів євро.
Про це свідчать дані звіту проєкту «Росія заплатить» KSE Institute, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у журналістському проєкті «Backstage».
— Це всеукраїнський проєкт, який підраховує збитки від агресії Росії. Вони співпрацювали з нами. Ми за спеціальною технологією нарахували збитків майже на 900 мільйонів євро на сьогоднішній день. Власне ця сума може бути більшою, тому що деякі обʼєкти неможливо відновити — їх фактично треба руйнувати і відбудовувати наново. Тому подивимось. Коли ми переможемо, тоді вже буде зрозуміло точно, — повідомив Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів житлової, соціальної та енергетичної інфраструктури Миколаївській області завдано збитків на 90 мільярдів гривень.
Читайте також статтю «НикВести» «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».