Вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини російських дронів «Герань-2», збитих українськими воїнами під час атаки Миколаївщини.

Фахівці вилучили та підірвали їх на відстані від населених пунктів, повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними вибухотехніків, російські ударні безпілотники «Герань-2», які атакували цивільне населення, несли на борту близько 45 кілограмів вибухової речовини.

Зазначається, що безпілотники виявили в полі та лісосмузі поблизу сіл області. Бойові частини «Герані» знаходились у зведеному стані з підривачем.

Поліцейські сапери знешкодили російські дрони, збиті на Миколаївщині. Фото: Нацполіція Поліцейські сапери знешкодили російські дрони, збиті на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Як повідомлялось раніше, більше ніж третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.

Також, в Миколаївській області на базі трьох закладів освіти відкрили класи, в яких рятівники ДСНС навчатимуть дітей правил безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій та розвиватимуть навички надання домедичної допомоги.

Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України», де дітей будуть навчати необхідним умінням.