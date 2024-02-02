Вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини російських дронів «Герань-2», збитих українськими воїнами під час атаки Миколаївщини.
Фахівці вилучили та підірвали їх на відстані від населених пунктів, повідомили у поліції Миколаївської області.
За даними вибухотехніків, російські ударні безпілотники «Герань-2», які атакували цивільне населення, несли на борту близько 45 кілограмів вибухової речовини.
Зазначається, що безпілотники виявили в полі та лісосмузі поблизу сіл області. Бойові частини «Герані» знаходились у зведеному стані з підривачем.
Як повідомлялось раніше, більше ніж третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.
Також, в Миколаївській області на базі трьох закладів освіти відкрили класи, в яких рятівники ДСНС навчатимуть дітей правил безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій та розвиватимуть навички надання домедичної допомоги.
Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України», де дітей будуть навчати необхідним умінням.
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Вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини російських дронів «Герань-2», збитих українськими воїнами під час атаки Миколаївщини.
Фахівці вилучили та підірвали їх на відстані від населених пунктів, повідомили у поліції Миколаївської області.
За даними вибухотехніків, російські ударні безпілотники «Герань-2», які атакували цивільне населення, несли на борту близько 45 кілограмів вибухової речовини.
Зазначається, що безпілотники виявили в полі та лісосмузі поблизу сіл області. Бойові частини «Герані» знаходились у зведеному стані з підривачем.
Як повідомлялось раніше, більше ніж третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.
Також, в Миколаївській області на базі трьох закладів освіти відкрили класи, в яких рятівники ДСНС навчатимуть дітей правил безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій та розвиватимуть навички надання домедичної допомоги.
Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни «Захист України», де дітей будуть навчати необхідним умінням.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|