«Міністр надзвичайних ситуацій ЛНР» Олексій Потелещенко. Фото: ВВС

Під час обстрілу, нібито з боку ЗСУ, пекарні в окупованому Лисичанську Луганської області загинув так званий «міністр надзвичайних ситуацій ЛНР» Олексій Потелещенко та ще два депутати-колаборанти.

Про це сповістили російські пропагандисти «РИА Новости» та «ТАСС» з посиланням на представника так званої «МНС», гауляйтера окупованої Луганщини Леоніда Пасічника.

«Під час жорстокого обстрілу пекарні в Лисичанську загинув міністр надзвичайних ситуацій Луганської народної республіки, полковник Олексій Олександрович Потелещенко», — написав Леонід Пасічник.

Згодом гауляйтер Лисичанська Едуард Сахненко повідомив, що під час удару загинули ще два місцеві депутати-колаборанти — Артем Тростянський та Іван Жушма.

Як відомо, росіяни в суботу, 3 лютого, заявили про обстріл пекарні і загибель 28 «мирних жителів». Українська сторона не коментувала цю подію.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року, в російському Санкт-Петербурзі в кафе пролунав вибух, після чого росіяни повідомили про загибель колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського. За їхніми даними, вибухівку буцімто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Татарському. Її затримали 3 квітня 2023 року, наступного дня після вибуху в кафе.

У січні 2024 року росіянку Дар’ю Трепову, що була звинувачена у вбивстві Татарського, засудили до 27 років позбавлення волі.

Також повідомлялось, що під час обстрілу ЗСУ, в зоні бойових дій, загинув так званий воєнкор прокремлівського видання «РИА Новости» Ростислав Журавльов.