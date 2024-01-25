Дар'я Трепова у залі суду. Фото: Baza

Росіянку Дар’ю Трепову, що була звинувачена у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна), засудили до 27 років позбавлення волі.

Це найбільший термін жінці в історії Росії, пише Baza.

Дар’ю Трепову визнали винною за трьома статтями: «вчинення терористичного акту», «незаконний обіг вибухових пристроїв», а також «підробка документів».

Її затримали 3 квітня 2023 року, наступного дня після вибуху в кафе на Університетській набережній у центрі Петербурга, під час якого загинув російський пропагадист, «воєнкор» Владлен Татарський (справжнє ім’я — Максим Фомін). У день теракту він проводив вечір «Кібер Фронту Z», Дар’я Трепова подарувала йому статуетку, в якій була захована вибухівка. Постраждали 52 особи. За даними слідства, Дар’я Трепова «виконувала вказівки осіб, які діяли з території України».

За версією слідства, дівчина довго готувалася до злочину. Восени 2022 року вона передала відомості про свій криптогаманець і отримала 132 тисячі рублів на організацію вбивства, покупки книг та листівок, які дарувала воєнкору, щоб втертися до нього в довіру. Статуетку з бомбою вона нібито забрала у Москві та перевезла у Санкт-Петербург. Після вручення бомбу підірвали дистанційно за допомогою дзвінка на мобільний.

Потім дівчина нібито обрізала волосся, переодягнулась і сховалась у знайомого Дмитра Касінцева. Наступного дня її затримали.

Вирок 27 років — найсуворіший вирок жінці в історії Росії. Наприклад, 2023 року Ростовський обласний суд засудив Інесу та Вікторію Тарвердієвих — членів «банди амазонок», яких визнали винними у численних вбивствах та пограбуваннях, — до 25 років позбавлення волі.

Вбивство Владлена Татарського

2 квітня у центрі Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину, загинув «воєнкор» Владлен Татарський, ще понад 30 осіб отримали поранення.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що вбивство пропагандиста, «ймовірно, було попередженням Євгену Пригожину, який дедалі більше ставив під сумнів головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні та навіть туманно натякав на інтерес до посади російського президента у ролі конкурента Путіну або його наступника».

3 квітня слідчий комітет РФ повідомив про затримання Дар'ї Трепової.

Так званий воєнкор Владлен Татарський, справжнє ім’я якого Максим Фомін, був родом з Макіївки Донецької області. З 2011 року він перебував у в’язниці Горлівки за грабіж, але після російського вторгнення у 2014 році втік і почав воювати у складі російських бойовиків проти України. З початком повномасштабної війни колаборант став «воєнкором» і закликав росію вбивати якомога більше українців, вчиняти геноцид та насильство.