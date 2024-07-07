Центральний корпус опорної школи у Снігурівці, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

З нового навчального року у Снігурівці планують відкрити для офлайн-навчання ті школи, які мають протирадіаційне укриття.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Наразі донори облаштовують там освітні центри та створюють умови, за яких учні матимуть змогу перебувати там, додала вона.

— Укриття у Снігурівці є і планується, що школи будуть працювати. Не всі, а ті школи, в яких навіть є протирадіаційне укриття. Більше того, там ще створюються ще освітні простори. Це кімнати, обладнані сучасною технікою. Там є і питна вода, спеціальні вбиральні, пост медичної сестри. Все це ергономічно. На сьогодні в нас вже 19 таких осередків, в основному вони на деокупованих територіях. Ми розуміємо пересторогів батьків, і сьогодні також з ними буде проводитися робота. Тобто, в будь-якому плані ми будемо запроваджувати це очне навчання. В Одесу також прилітає, вибачте, але школи працюють. Але ми сьогодні дуже виважено підходимо до цього, – сказала Алла Веліховська.

Вона також додала, що батьки самостійно вирішуватимуть у якому саме форматі мають навчатися їх діти: онлайн, офлайн або у змішаному.

— Ми надаємо кожній дитині право відвідувати школу офлайн або в змішаному режимі. Якщо батьки хочуть дистанційно, то для дистанційників будуть створені свої школи. Наприклад, визначено, що в певному районі одна школа буде працювати в очному режимі, тому що тут всі умови створені, а інша школа працюватиме виключно в дистанційному режимі. Тоді будуть повні класи, тоді буде можливо харчувати дітей. На інших територіях можна буде здійснювати підвіз, і школи будуть працювати з повним навантаженням. Я не можу сьогодні сказати за повне навантаження на деокупованих територіях, ви розумієте, тому що у нас диспропорція дуже сильна, – сказала Алла Веліховська.

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Коли відновлять офлайн-навчання в Миколаєві?

Миколаївські школярі від початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. У вересні 2022 року Миколаїв не зміг відновити очне навчання у школах через близькість до лінії фронту. Але згодом Херсон звільнили і у Миколаєві заговорили про відновлення очного навчання з вересня 2023 року. Однак тоді цього так і не відбулось. Увесь цей час міська влада за сприяння міжнародних донорів працювала над ремонтом шкільних укриттів і сьогодні знову озвучує плани відновити офлайн-навчання з вересня 2024 року.

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Сказати напевно, чи відкриють навчальні заклади для офлайн-навчання вже цього року — наразі неможливо. Остаточне рішення ухвалюватимуть на державному рівні. Для того, щоб отримати дозвіл на відкриття однієї школи потрібно пройти певну процедуру. Попередньо заклад має пройти перевірки Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держпродспоживслужби, які мають надати відповідні дозволи. Після цього спеціально створена комплексна комісія має перевірити навчальні заклади та надати зі свого боку власний висновок. А вже потім рішення про відкриття шкіл прийматиме або Миколаївська ОВА, або сама громада — залежно від нормативної бази.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснював, що облаштування укриттів у школах, які наразі ще не працюють, – важливо для безпеки дітей, адже місто досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою. А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Наразі більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей.

Станом на червень 2024 року у миколаївських школах облаштували 22 укриття від початку повномасштабної війни. Наразі триває ремонт ще в 16 закладах освіти. Загалом на ремонт укриттів з міського бюджету за понад два роки виділили вже 19,5 мільйонів гривень.

Водночас у Миколаєві спостерігається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб. Через це, припускає віцемер Анатолій Петров, є ризик закриття більшої кількості шкіл за ту, яка очікується після завершення процесу реорганізації навчальних закладів міста.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У вересні 2023 року стало відомом, працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам у Миколаївській області. Переважно це школи Вознесенського та Первомайського районів. Водночас 94 школи працюють змішано: тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

У червні 2024 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім доручив готувати школи регіону до офлайн-навчання. Для цього у громадах області створять комісії, які займатимуться питанням належної підготовки до початку очного навчального процесу.

Загалом з вересня кількість шкіл, які працюватимуть офлайн в Миколаївській області, планують збільшити до 135, повідомила «НикВести» директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська. Це на 63 заклади більше, ніж у попередньому році.