«Нас чекає екологічна катастрофа»: через замулення Інгулу громади Миколаївщини можуть залишитися без якісної води

Річка Іргул на Миколаївщині. Фото: Вікіпедія

На Миколаївщині через замулення річки Інгул населення сіл може залишитись без питної води. Показники якості води погіршуються з кожним роком.

Про це йшла мова на засіданні комісії з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації Миколаївської обласної ради.

Депутат Миколаївської обласної ради Віталій Гомерський розповів, що річка проходить через такі громади: Привільненську, Казанківку, Снігурівську, Новобузьку, Баштанську, Широківську. Для населення Інгул — єдине джерело прісної води. Наразі русло замулилось і потребує розчищення.

«Був сформований певний потік води. Льодохід забезпечував очищення перед береговою лінією від комишу, зчісував мілини. Протягом 10 років льодохід відсутній. Як наслідок маємо замулення русла річки, яке не прочищається. Неправильне ведення земельного господарства. Розорювання близько до берегів призводить до знесення землі в річку та замулення», — говорить депутат.

За його словами, Софіївське водосховище в межах Баштанського району, яке будувалося у 1968 році, також потерпає від замулення річки.

«Спілкувався з керівником Баштанського міськводоканалу. Він повідомляє, що забір води надзвичайно складний», — говорить Віталій Гомерський.

Він запропонував провести екологічну експертизу та розробити план очищення русла.

На комісії були присутні і депутати Привільнянської сільської громади Баштанського району. Вони зазначили, що для місцевого населення питання це дуже важливе, адже в криницях у людей майже немає води.

Голова комісії з питань екології Миколаївської облради Алла Ряжських додала, що громади чекає екологічна катастрофа. За її словами, Національний екологічний центр України проводив дослідження питної води у селі Доброкам'янка Інгульської сільської громади Баштанського району і результати були погані.

«Тобто нас чекає екологічна катастрофа... Що я можу сказати, капець. Якщо ми не будемо щось робити у цьому напрямку, у нас не буде навіть такої води. Воду треба чистити. Тому що всі показники перевищують норми. Ми п’ємо невідомо що», — зазначила вона.

Водночас начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області Анатолій Грищенко повідомив, що вода річки Інгул придатна для водопостачання.

За його словами, за серпень та вересень водність річки склала нижче норми, але забір води на Софіївському водосховищі контролюється. Однак він зауважив, що замулення річки є, але заходи з розчищення зараз не проводяться.

«По якості річки Інгул є перевищення, але не по всім складам. Є природний фон річки, в нього більше сухого залишку і жорсткість більша. Це природній фон. Концентрація забруднювальних речовин значно нижче ГДК (гранично допустима концентрація, — прим.) для водогосподарського постачання. Тобто не можна сказати, що ця вода зовсім не придатна для водопостачання», — Анатолій Грищенко

У Миколаївській облдержадмістрації зазначили, що вони займаються проєктами розчищення лише малих річок, а Інгул до них не відноситься. Тому також не можуть провести відповідні заходи.

Члени комісії вирішили звернулися до Держводагенства з пропозицією розробки техніко-економічного обґрунтування проєкту розчищення великих річок Миколаївщини. А потім шукати кошти з державного бюджету, або донорів.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за даними від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, відсутня загроза для водозаборів на річках Сейм, Десна та Дніпро.

Також нагадаємо, заступник директора ПрАТ «Київводоканал» Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна Київ ризикує втратити основне джерело питної води та буде змушений використовувати альтернативні джерела водопостачання. За його словами, забруднення річки рухається з Чернігова до Києва, і очікуване «розбавлення», на яке сподівалися фахівці, не відбувається.

Крім того, 29 травня 2024 року було проведено прес-конференцію стосовно того, що місто Нова Одеса потерпає від стихійних смітників і задихається від викидів нечистот в річку Південний Буг.