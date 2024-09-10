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«Загроз для життя і здоров'я людей немає»: Шмигаль розповів про стан річок Сейм, Десна та Дніпро

Денис Шмигаль, фото: kmu.gov.uaДенис Шмигаль, фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за даними від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, відсутня загроза для водозаборів на річках Сейм, Десна та Дніпро.

Про це він повідомив на пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

Під час заходу він пояснив, що з цукрового заводу в Тьоткіно Курської області скинули стічні води у річку Сейм, що спричинило забруднення органічними речовинами. Через це рівень кисню у річці знизився, і почався масовий мор риби.

«На даний момент органіка осідає і розчиняється. Загроз для життя і здоров'я людей немає. Загроз для водозаборів Чернігова на річці Десна та Києва на річці Дніпро також немає», – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, є чітке розуміння, що ці речовини органічні і як саме відбувається забруднення. Наразі всі заходи з очищення, включаючи використання активного мулу та прибирання мертвої риби, проводяться під контролем міністерки захисту довкілля.

Нагадаємо, заступник директора ПрАТ «Київводоканал» Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна Київ ризикує втратити основне джерело питної води та буде змушений використовувати альтернативні джерела водопостачання.  За його словами, забруднення річки рухається з Чернігова до Києва, і очікуване «розбавлення», на яке сподівалися фахівці, не відбувається.

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