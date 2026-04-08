₴12,5 млн шкоди довкіллю: директор виноробного заводу на Одещині отримав підозру

Директор виноробного заводу на Одещині отримав підозру через забруднення довкілля. Фото: Прокуратура Одеської області На Одещині директора виноробного підприємства підозрюють у забрудненні земель та зловживанні службовим становищем. За даними обласної прокуратури, керівник заводу протягом усього періоду роботи підприємства не забезпечив належного облаштування та функціонування очисних споруд. Щоб зекономити кошти, він організував скид неочищених стічних вод і виробничих відходів через каналізаційну систему на землі комунальної власності поблизу Татарбунар.

Слідство встановило, що забруднення відбувалося як на орендованій підприємством ділянці площею 0,3 гектари, так і на сусідній території площею 0,5 гектари, якою завод користувався без відповідних документів.

Крім того, директор без необхідних дозволів організував земляні роботи на прилеглій ділянці, щоб збільшити об’єм вигрібної ями для накопичення відходів.

Як зазначили в Держекоінспекції, дослідження підтвердили значне перевищення забруднення у ґрунті. За оцінками фахівців, завдана довкіллю шкода перевищує 12,5 мійльони гривень.

