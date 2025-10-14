  • вівторок

На Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою

На Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою. Фото: Держагентство меліорації та рибного господарства України

У селі Жеребкове Подільського району Одеської області зафіксували масову загибель риби та незвичну зміну кольору води — водойма стала яскраво-рожевою.

Як повідомили у пресслужбі Державного агентства меліорації та рибного господарства України, під час обстеження фахівці виявили велику кількість загиблої молоді карася сріблястого. Вода у ставку мала неприродне забарвлення.

На Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою. Фото: Держагентство меліорації та рибного господарства УкраїниНа Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою. Фото: Держагентство меліорації та рибного господарства України
На Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою. Фото: Держагентство меліорації та рибного господарства УкраїниНа Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою. Фото: Держагентство меліорації та рибного господарства України

Рибоохоронці склали відповідний акт за результатами перевірки. Для встановлення причин масової загибелі водних біоресурсів працівники Державної екологічної інспекції відібрали зразки води для лабораторного аналізу.

Фахівці Одеського рибоохоронного патруля продовжують моніторинг ситуації, аби запобігти можливому поширенню екологічної проблеми.

Раніше повідомлялось, що у північній та південній частинах Одеси встановлять два нових автоматизованих стаціонарних пункти моніторингу за атмосферним повітрям.

Одещина опинилась серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства у 2025 році
На Одещині після обстрілу горіли будинки та порт: є поранені, 30 тисяч людей залишились без світла
На Одещині за два дні випало понад дві місячні норми опадів
