На Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою. Фото: Держагентство меліорації та рибного господарства України

У селі Жеребкове Подільського району Одеської області зафіксували масову загибель риби та незвичну зміну кольору води — водойма стала яскраво-рожевою.

Як повідомили у пресслужбі Державного агентства меліорації та рибного господарства України, під час обстеження фахівці виявили велику кількість загиблої молоді карася сріблястого. Вода у ставку мала неприродне забарвлення.

Рибоохоронці склали відповідний акт за результатами перевірки. Для встановлення причин масової загибелі водних біоресурсів працівники Державної екологічної інспекції відібрали зразки води для лабораторного аналізу.

Фахівці Одеського рибоохоронного патруля продовжують моніторинг ситуації, аби запобігти можливому поширенню екологічної проблеми.

