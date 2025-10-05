  • неділя

В Одесі будуть моніторити якість повітря: для цього встановлять стаціонарні пункти

Смог над Одесою. Фото ілюстративне: pexels.comСмог над Одесою. Фото ілюстративне: pexels.com

У північній та південній частинах Одеси встановлять два нових автоматизованих стаціонарних пункти моніторингу за атмосферним повітрям.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

За допомогою пересувної муніципальної лабораторії і мобільних пунктів спостереження Державного центру контролю та профілактики хвороб міська влада збирається визначати більший перелік показників, зокрема вміст важких металів у повітрі.

Отримані дані планують використовувати для управлінських рішень, які мають допомогти знизити шкідливий вплив на здоров’я людей і довкілля, а також їх публікуватимуть онлайн.

Такі заходи передбачені у Програмі державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації «Одеса» на 2025 – 2029 роки. Загальний обсяг її фінансування на п’ять років — 54,5 мільйона гривень. Близько 95% коштів надійде з державного бюджету, решта — з міського бюджету.

А що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програмуекологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».

