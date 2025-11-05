На Одещині водойма стала рожевою: екологи знайшли токсичні водорості
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:42, 05 листопада, 2025
-
У селі Жеребкове Подільського району на Одещині вода у ставку стала яскраво-рожевою, а риба масово загинула. Екологи провели обстеження водойми та з’ясували причини аномалії.
Фахівці Державної екологічної інспекції виявили, що вода сильно забруднена. У ній у кілька разів перевищено норми шкідливих речовин, а кисню у п’ять разів нижчим за мінімально допустиме значення.
Додаткові проби направили до Українського наукового центру екології моря. Там підтвердили: у воді забагато нітритів, сульфатів, заліза та фосфатів.
Фахівці також виявили у воді 18 видів мікрофітів, серед яких близько 75% становили синьо-зелені водорості. Серед них — три токсичні види: Dolichospermum flos-aquae, Microcystis aeruginosa та Aphanizomenon flos-aquae.
Нагадаємо, на Одещині зафіксували масову загибель риби та незвичну зміну кольору води.
Останні новини про: Одещина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.