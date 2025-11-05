На Одещині водойма стала рожевою: екологи знайшли токсичні водорості

На Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою. Фото: Держагентство меліорації та рибного господарства України

У селі Жеребкове Подільського району на Одещині вода у ставку стала яскраво-рожевою, а риба масово загинула. Екологи провели обстеження водойми та з’ясували причини аномалії.

Фахівці Державної екологічної інспекції виявили, що вода сильно забруднена. У ній у кілька разів перевищено норми шкідливих речовин, а кисню у п’ять разів нижчим за мінімально допустиме значення.

Додаткові проби направили до Українського наукового центру екології моря. Там підтвердили: у воді забагато нітритів, сульфатів, заліза та фосфатів.

Фахівці також виявили у воді 18 видів мікрофітів, серед яких близько 75% становили синьо-зелені водорості. Серед них — три токсичні види: Dolichospermum flos-aquae, Microcystis aeruginosa та Aphanizomenon flos-aquae.

Нагадаємо, на Одещині зафіксували масову загибель риби та незвичну зміну кольору води.