  • середа

    5 листопада, 2025

  • 11.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині водойма стала рожевою: екологи знайшли токсичні водорості

На Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою. Фото: Держагентство меліорації та рибного господарства УкраїниНа Одещині масово загинула риба, а водойма стала рожевою. Фото: Держагентство меліорації та рибного господарства України

У селі Жеребкове Подільського району на Одещині вода у ставку стала яскраво-рожевою, а риба масово загинула. Екологи провели обстеження водойми та з’ясували причини аномалії.

Фахівці Державної екологічної інспекції виявили, що вода сильно забруднена. У ній у кілька разів перевищено норми шкідливих речовин, а кисню у п’ять разів нижчим за мінімально допустиме значення.

Додаткові проби направили до Українського наукового центру екології моря. Там підтвердили: у воді забагато нітритів, сульфатів, заліза та фосфатів.

Фахівці також виявили у воді 18 видів мікрофітів, серед яких близько 75% становили синьо-зелені водорості. Серед них — три токсичні види: Dolichospermum flos-aquae, Microcystis aeruginosa та Aphanizomenon flos-aquae.

Нагадаємо, на Одещині зафіксували масову загибель риби та незвичну зміну кольору води.

Останні новини про: Одещина

На Одещині жінка замовила побиття колишнього чоловіка-військового, щоб заволодіти його майном
РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе: двоє загиблих
Румунія два рази піднімала в повітря винищувачі через атаки Росії по Одеській області
Реклама

Читайте також:

новини

ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі на Миколаївщині: Відео голлівудської зірки з місця подій

Ірина Олехнович
новини

Дії директора миколаївського КП перекваліфікували як тяжкий злочин, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

Управління освіти Миколаєва оголосило конкурс директорів шкіл, депутати заявили про нерівні умови

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴84 млн за незаконний експорт зерна

Анна Гакман
новини

«Професія стала непрестижною», — у департаменті освіти заявили про нестачу більше 300 вчителів у школах Миколаївщини

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

Румунія два рази піднімала в повітря винищувачі через атаки Росії по Одеській області
РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе: двоє загиблих
На Одещині жінка замовила побиття колишнього чоловіка-військового, щоб заволодіти його майном

Опалення у будинках миколаївців увімкнуть 10 листопада

СТАТТЯ

«Коні дають відчуття спокою». Історія миколаївської кінної школи

2 години тому

Вночі над Миколаївщиною збили п’ять ударних дронів «Shahed» та «Гербера»

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні