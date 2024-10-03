На Миколаївщині цьогоріч зібрали динь та кавунів на 20% більше, ніж торік

Кавуни у Миколаївській області, фото: AgroPortal

На Миколаївщині цьогоріч всіма категоріями господарств було зібрано 19,5 тисячі тонн баштанних культур, що на 20% більше, ніж торік.

Про це повідомила директорка департаменту агропромислового комплексу Миколаївської ОВА Олена Піскун, пише «Укрінформ».

«На Миколаївщині цьогоріч всіма категоріями господарств було зібрано 19,5 тисячі тонн баштанно-продовольчих культур, що на 20% більше, ніж торік, у тому числі кавунів — 14,7 тисячі тонн», — сказала Олена Піскун.

За її словами, під урожай 2024 року аграрії посіяли баштанні культури на площі 2241 гектар, з них: кавуни — 1550 гектар, і це на 20% більше проти 2023 року, дині — 691 гектар, що на 8% перевищує минулорічний показник.

Більша частина баштанних культур зосереджена в господарствах населення — близько 80%, решта — в аграрних підприємствах.

«За останні роки частка баштанних культур в сільськогосподарських підприємствах збільшилася. Вирощені на території Миколаївської області баштанні реалізуються на вітчизняний ринок», — сказала Олена Піскун.

Нагадаємо, фермер з Херсонщини переїхав у Львівську область та зайнявся вирощуванням кавунів. Він планує також вирощувати культури на піщаних ґрунтах та посадити дині, солодкий перець й помідори.