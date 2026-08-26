 Мешканців Миколаєва та Вознесенська запрошують опанувати нову професію

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Головна Новини Суспільство 17:24, 26 серпня, 2026

Мешканців Миколаєва та Вознесенська запрошують опанувати нову професію

Майстерня. Ілюстративне фото: Центр Підтримки БізнесуМайстерня. Ілюстративне фото: Центр Підтримки Бізнесу

Безробітні люди з інвалідністю з Миколаєва та Вознесенська можуть безкоштовно пройти короткострокове професійно-технічне навчання. Учасникам пропонують опанувати одну із семи професій, а частина програм передбачає можливість працевлаштування.

Про це повідомили у Центрі підтримки бізнесу.

У Миколаєві можна навчатися за такими напрямами: швачка, оператор верстатів з програмним керуванням, водій категорії B, столяр меблевого виробництва, молодша медична сестра або медичний брат з догляду за хворими, кухар або кондитер, а також комп’ютерна грамотність і комп’ютерне адміністрування.

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Для мешканців Вознесенської громади доступні два напрями — навчання на швачку та оператора верстатів з програмним керуванням.

Навчання поєднуватиме теорію з практикою на підприємствах. Залежно від обраного курсу учасники зможуть отримати диплом, часткову кваліфікацію або шанс на працевлаштування в компаніях-партнерах.

Для старту навчання за кожним напрямом мають сформувати групу щонайменше з п’яти людей. Для учасників, які цього потребують, обіцяють забезпечити доступність приміщень, супровід та адаптовані навчальні матеріали.

Реєстрація є першим етапом відбору і не означає автоматичного зарахування до програми.

Зазначається. що проєкт реалізують Українська асоціація центрів підтримки бізнесу спільно з партнерами в межах Програми економічної стійкості України за підтримки Швейцарії.

Нагадаємо, що у Миколаївській області за рік попит на вакансії знизився на 44%, а за місяць — на 27%, попри те що кількість оголошень зросла на 12% і зарплати підвищились на 15%. Подібна розбіжність між роботодавцями та шукачами роботи спостерігається й в інших прифронтових регіонах.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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