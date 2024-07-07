Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

В Миколаєві, у парку «Перемоги», 6 липня відбувся фестиваль «Музики та квітів», присвячений святу Івана Купала.

Про це пишуть «НикВести».

Захід став результатом співпраці миколаївських музикантів та галереї квітів «Терека». За словами одного з організаторів фестивалю, ідея виникла після їхнього концерту, на який завітали представники галереї квітів. Вони запропонували об'єднати зусилля для проведення спільного заходу, що і було здійснено 6 липня.

Фестиваль включав не тільки традиційні елементи свята Івана Купала, але й сучасні музичні номери. Гурт «Radio stars» виступав в акустичному форматі, а з Нової Одеси приїхали виконавці з програмою народних танців та пісень. Також відбувся ярмарок майстрів, де гості могли побачити та придбати хендмейд вироби, а також взяти участь у майстер-класах.

Вхід на концерт був вільний, у форматі Free Donation, який організатори запровадили півтора року тому. Відвідувачі могли зробити добровільні пожертви на потреби військових та культурні проєкти. Станом на вечір 6 липня було зібрано 14 тисяч 163 гривні для військових і 9 тисяч 372 гривні на культурні проєкти. Також на аукціоні було продано букет від «Теріки» за 4 тисячі 500 гривень, а найбільший донейшн становив 1000 гривень.

Миколаївський джазмен Володимир Алексєєв. Фото: «НикВести»

Володимир Алексєєв зазначив, що головна мета таких заходів - підтримка міста та його мешканців. В умовах близькості до прифронтової зони важливо організовувати культурні події, щоб жителі Миколаєва могли насолоджуватися життям та мали місце для відпочинку, незалежно від фінансових можливостей.

— Все це проведено було без жодної копійки бюджетних коштів. Це виключно наша ініціатива, ми це робимо для міста. Кошти, які ми зібрали сьогодні, можуть здатись для когось малими або завеликими, але наші військові це цінують. Ми звикли, що до нас приходять багато людей і вдячні за це. Ми намагаємось робити якісно наш продукт і, мабуть, люди це цінують, люблять. І, ну, головна ціль, що ми підтримуємо місто. Бо, ну, дуже багато кажуть, що в Миколаєві погано. Там, що води нема в нас, там, світла нема, від'їжджають все. Ми близько, ми в прифронтовій зоні, там. Але ми робимо культурні події для того, щоб показати, що Миколаїв живе, щоб було куди піти. Щоб не треба було їхати в Одесу, в Київ чи у Львів, а можна було в Миколаєві на вихідні кудись прийти. Неважливо, скільки ти заробляєш — 6 тисяч в місяць, чи 8, чи 150. Ти можеш прийти і відпочити на свій власний розсуд, на свій власний бюджет. І щось зробити корисне, – розповів Володимир Алексєєв.

Особливою родзинкою фестивалю стали численні квіткові локації та вінки, які можна було придбати та сфотографуватися з ними. Наприкінці вечора ці вінки миколаївці запускали на воду.

Фоторепортаж

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»

Фестиваль «Музики та квітів». Фото: «НикВести»