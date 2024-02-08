СБУ затримала колаборанта, Фото: СБУ

Правоохоронці затримали при втечі з України чоловіка, який входив до складу окупаційного «МВС РФ» у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Він брав участь в ув’язненні місцевих учасників руху опору, повідомила СБУ.

За даними слідства, колаборантом виявився мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного «райвідділу поліції».

Там його призначили «дільничним відділу у справах неповнолітніх». На цій посаді він виконував завдання Кремля щодо придушення спротиву окупантам.

Зазначається, що для цього чоловіка включили до складу «каральних загонів», які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель. Потім росіяни відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, зокрема з використанням електричного струму.

Також чоловік разом з озброєними росіянами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У людей викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно.

Крім того його залучали до охорони окупаційних «виборчкомів» під час проведення псевдореферендуму РФ щодо приєднання регіону до складу РФ.

Однак наприкінці 2023 року він виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України. У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країни ЄС.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Донеччині затримали жінку, яка шпигувала за рухом ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ, а також коригувала ракетний удар по Покровському району області.