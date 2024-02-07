На Донеччині затримали інформаторку РФ. Фото: СБУ

На Донеччині затримали жінку, яка шпигувала за рухом ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ, а також коригувала ракетний удар по Покровському району області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За її «наведенням» 6 січня росіяни вдарили по житловій забудові у Покровському районі. Тоді внаслідок ворожих «прильотів» загинуло шість мирних жителів, серед них — двоє дітей.

Також жінка відслідковувала наявність і періодичність руху ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ у напрямку передової. Для виконання цього завдання інформаторка російської розвідки влаштувалася продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області.

Там вона «втемну» випитувала потрібні відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів. Крім того, вона намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ.

Усю отриману інформацію вона передавала Генштабу ЗС РФ у месенджері, скидувала їм «звіти» та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

За даними слідства, російське ГРУ залучило її до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді вона приїздила до тимчасово окупованого Донецька, де провідувала свого чоловіка-вʼязня. Після виходу «на волю» він вступив до лав «Вагнера», а його дружина почала працювати на воєнну розвідку РФ.

Влітку 2023 року на жінку вийшов її російський «куратор», який визначив їй завдання щодо збору інформації на Бахмутському напрямку.

Правоохронці затримали жінку у власному помешканні. Їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою та їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у січні цього року, Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.

Також на Миколаївщині судитимуть двох обвинувачених у колабораціонізмі. Жінки, за даними слідства, впроваджували російські стандарти освіти під час окупації Снігурівки.

Раніше повідомлялося, що 15 років ув’язнення отримав агент головного управління генштабу Збройних сил РФ (ГРУ), який діяв на Миколаївщині. Чоловік збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки Сил оборони.