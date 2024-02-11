Кораблі РФ, Фото з відкритих джерел

Росія тримає 14 кораблів у Чорному морі, серед яких чотири носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до 32 ракет.

Про це 11 лютого повідомили Військово-морські сили України.

Зазначається, що в Азовському морі РФ також утримує корабель. У Середземному морі — два кораблі, серед яких один носій Калібрів. Загальний залп складає до восьми ракет.

«За добу, на користь РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря — 22 судна, з них одне рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря — шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор», — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ українські сили вивели з ладу за час широкомасштабного вторгнення близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ.