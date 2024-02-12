Екскомандувач силами США у Європі генерал Бен Ходжес. Фото з відкритих джерел

Екскомандувач силами США у Європі генерал (у відставці) Бен Ходжес прокоментував зміни у вищому військовому керівництві України та заявив, що Олександр Сирський стане «неприємним сюрпризом» для російської армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Бен Ходжес зазначив, що рішення про заміну Головнокомандувача було складним для президента. Оскільки Валерій Залужний був ефективним командувачем, «якого поважали солдати та суспільство, якого добре знали і поважали союзники».

При цьому він додав, що Володимир Зеленський наразі є відповідальним за все і це його прерогатива. Особливо в демократичному суспільстві — мати на позиції командувача людину, котра, на його думку, надає найбільший шанс Україні на перемогу.

«Олександр Сирський, звичайно ж, є офіцером, котрого обрав Президент, щоб той узяв на себе командування українськими Збройними Силами. Це не конкурс краси і не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід, він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім нещасливі бачити на чолі Збройних Сил України ще одного видатного командувача», — підкреслив екскомандувач армії США.

Нагадаємо, командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.

Хто такий Сирський?

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Владимирської області Росії.

Він закінчив у 1986-му році Московське вище військове командне училище. Після проголошення незалежності почав служити у Нацгвардії, а згодом в ЗСУ.

В 1996-му році закінчив Академію Збройних сил, а в 2005-му Національний університет оборони.

У 2000-х роках Сирський командував 72-ю механізованою бригадою. Був долучений до співпраці України з НАТО.

Взимку 2015 року він був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українське угруповання з майже оточеного росіянами міста. За цю операцію Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького.

З 2016 року очолював Об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі. З 2019 року керував Сухопутними військами.

На початку повномасштабного вторгнення Росії саме Сирський був відповідальним за оборону Києва, за що отримав звання «Герой України».

«Сирський розділив місто та прилеглі до нього райони на сектори та призначив керувати кожним районом генералів із військово-навчальних центрів, створивши чіткий ланцюжок субординації, якому підкорялися б усі українські військові частини та служби безпеки. Тактичні рішення офіцерам на місцях дозволялося приймати негайно, без необхідності консультуватися зі штабом», — описували журналісти The Washington Post підготовку Сирським оборони Києва.

Восени 2022-го Сирський був одним з командувачів контрнаступу на Харківщині.

«Олександр Сирський — із тих досвідчених офіцерів, які готуються до всіх непередбачуваних обставин. Навіть до тих сценаріїв, які сам він вважає вкрай малоймовірними», — писала про Сирського у 2022-му році американська газета The Washington Post.

У вересні 2022-го, після наступу у Харківській області, Міноборони України назвало його ім'я серед творців перемог ЗСУ — «атлантів, що тримають операцію на своїх плечах».