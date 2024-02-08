Олександр Сирський / Фото: Military Media Center

Командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського призначено головнокомандувачем ЗСУ.

Про це в своєму традиційному відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

«Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України», – сказав він.

За словами Володимира Зеленського, Олександр Сирський має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію, і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції.

Додамо, що до оголошенню такого рішення передувала одночасна публікація постів Володимира Зеленського і Валерія Залужного, в яких повідомили про зустріч і про те, що домовилися про потребу змін та оновлення.

Раніше, ЗМІ та окремі політики почали писати про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Проведене опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».