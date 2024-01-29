Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний Офіс президента України

ЗМІ та окремі політики почали писати про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак офіційних підтверджень немає.

Як повідомляє Цензор.Нет із посиланням на власні джерела, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Валерія Залужного.

За їхніми даними, указ ще не було оприлюднено та наразі тривають консультації з іноземними партнерами. Також за інформацією джерел, основним претендентом на посаду Головнокомандувача є начальник головного управління розвідки Кирило Буданов.

Зокрема на LB.ua та УП також повідомили про звільнення головнокомандувача, але офіційної інформації наразі немає. Відповідного указу на сайті президента — теж.

У свою чергу Інтерфакс-Україна написали, що за їх даними, домовленості про відставку досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським.

Як відомо, прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі УП на запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів: «Точно ні. Президент не звільняв головкома». Також одне із джерел УП в РНБО повідомило, що Залужного викликали і запропонували іншу посаду. «Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає».

Зазначимо, що Володимир Зеленський у вечірньому зверненні не згадав про звільнення Валерія Залужного.

Раніше повідомлялось, що проведене опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».