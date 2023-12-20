Переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться в опитуванні, проведене 4-10 грудня цього року Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначається, що лише 2% респондентів поставилися би до відставки головнокомандувача ЗСУ позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% не змогли сформулювати свою думку.

Загалом, у те, що між президентом Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним можуть бути певні розбіжності, вірять 43% українців. Утім з них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт — 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Раніше цього тижня КМІС публікував результати опитування, згідно з яким в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96% (рівно стільки ж було у грудні 2022 року). Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88%.

В іншій частині опитування (іншій вибірці респондентів) водночас ставилося запитання «Наскільки ви довіряєте чи не довіряєте наступним українським публічним діячам? Якщо Ви не знаєте його чи її, так і скажіть» (з дещо іншою шкалою, ніж згадане вище опитування щодо довіри інституціям).

У переліку прізвищ також були Валерій Залужний, Кирило Буданов і Олександр Сирський (проте без опису їх посад чи роду діяльності, тобто лише ім’я та прізвище).

Всі три зазначені військові командувачі користуються високою довірою населення, а різниця у частках довіри є більшою мірою наслідком різного рівня обізнаності про них. Так, серед загалом усіх респондентів 92% довіряють Залужному, 60% — Кирилу Буданову (але 18% не знають його), 33% — Олександру Сирському (але 48% не знають його).

У перерахунку до тих, хто знає цих командувачів, 94% довіряють Валерію Залужному, 73% довіряють Кирилу Буданову і 63% довіряють Олександру Сирському. Водночас рівень недовіри серед тих, хто їх знає, становить 5% для Валерія Залужного, 24% — для Кирила Буданова, 29% — для Олександра Сирського.

Зазначається, що формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Також раніше повідомлялось, що 63,8% опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.