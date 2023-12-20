Президент України Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є «робочими».

Про це президент сказав під час пресконференції за підсумками 2023 року.

«Він має відповідати за результати на полі бою як головком. Разом з Генштабом. Є багато там питань. Є також командувач Таврії, який оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання — наступ», — зазначив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що треба кожен день результат на кожній посаді. Щодо планів звільнити Валерія Залужного він прямо не відповів, а сказав, що чекає результатів по мобілізації та результатів на полі бою.

«Чому я не коментував про імовірний конфлікт? Навіщо комусь допомогати», — сказав президент.

Він додав, що не розвиває будь-яких складнощів в особистостях, адже держава Україна — це не про особисте, а це «власники більше 40 мільйонів людей».

Раніше повідомлялось, що проведенне опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.