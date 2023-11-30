Між військово-політичним керівництвом України відбуваються «ситуативні дискусії», а не конфлікт.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи матеріал видання The Economist про нібито погіршення стосунків між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Валерієм Залужним.

«Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує. Ще раз підкреслю, що президент Зеленський перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно, є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю — ці спілкування щоденні в робочому форматі», — каже Подоляк.

На думку представника ОП, Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні.

Також він прокоментував і закиди народної депутатки від «Слуги народу» Марʼяни Безуглої в бік Валерія Залужного щодо відсутності плану ведення війни на наступний рік.

Він зазначив, що Офіс президента не модерує висловлювань депутатів.

«На мій погляд, безумовно, план на 2024 рік існує. Про це говорить і президент, і сам пан Залужний. Корективи, які треба вносити, зброя, яка нам потрібна на цьому етапі, технологічний ривок, про який говорить пан Залужний — це все зрозуміло. З урахуванням знову ж таки бюджету, який ухвалений і підписаний президентом і чітко фіксує, що ми будемо робити з точки зору матеріальних ресурсів для ефективного проведення війни. На ставці паралельно із цим вносяться корективи в тактику на тих чи інших напрямках», — сказав він.

Водночас він сумнівається в тому, що можливо забезпечити ознайомлення народних депутатів із планом ведення бойових дій, бо його погоджує Ставка верховного головнокомандувача.

«У нас традиційно депутати, не тільки провладні, будь-які, мають бажання коментувати ті чи інші дії посадових осіб. Навіть радикально, я б сказав, коментувати. На мій погляд, це неправильна стратегія, у тому числі для депутатів», — додав радник глави Офісу.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко на питання журналістки Яніни Сколової, чи займе він у разі президентства Валерія Залужного посаду головнокомандувача ЗСУ, відповів, що краще піде до нього у команду.

Пізніше він пояснив свою заяву про підтримку ідеї обрання головнокомандувача української армії Валерія Залужного на посаду президента України. За його словами, мова йшла про можливі ідеї майбутнього мирного життя країни.