УТОЧНЕНО о 18:40. Ми змінили заголовок, оскільки з'явилась заява міністра оборони Рустема Умєрова про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Хоча у попередній заяві Володимира Зеленського та Валерія Залужного не йшлось про його звільнення, а лише були натякали щодо певних змін у керівництві. Володимир Зеленський і Валерій Залужний

Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.

Про це повідомили Валерій Залужний і Володимир Зеленський

«Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обоворили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України», — зазначив Володимир Зеленський.

Він також заявив, що зараз настав час «для такого оновлення». Валерій Залужний написав, що в перші найскладніші дні Великої Війни «ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом».

«Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії», — зазначив Валерій Залужний.

Він подякував усім, хто поруч: «команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України».

Наразі указу Зеленського щодо кадрових рішень в керівництві ЗСУ на сайті президента немає.

Раніше, ЗМІ та окремі політики почали писати про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак офіційних підтверджень немає.

Проведене опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».