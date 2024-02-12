Президент України Володимир Зеленський подякував миколаївським рятувальникам за самовідданість та професійність.

Про це Глава держави сказав у вечірньому звернення 11 лютого.

Президент України подякував усім рятувальникам за ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.

—Хочу сьогодні особливо відзначити колектив ДСНС України — кожного й кожну, хто працює на місцях влучань, ліквідує пожежі, розбирає завали. Харків та область, Запоріжжя та область, Херсонщина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина. У кожній нашій громаді завжди є допомога, завжди є ті, хто рятує після російських обстрілів, — зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський окремо відзначив харківських, миколаївських та київських рятувальників.

— А окремо сьогодні відзначу працівників ДСНС України у Харківській області — головних майстер-сержантів Дмитра Павінського, Дениса Шаповалова, Олексія Назаренка, капітана Артема Єгорова та підполковника Сергія Азарцова. Дякую, хлопці! Також відзначу рятувальників ДСНС України у Миколаївській області — сержантів Дмитра Піха та Василя Левкова, майстер-сержанта Ігоря Пономаренка, головних майстер-сержантів Миколу Башлика та Сергія Куріченка, а також майора Олександра Довгопола. Дякую за вашу самовідданість! І ще варто відзначити працівників ДСНС України у місті Києві, які завжди оперативно ліквідовують наслідки обстрілів та допомагають киянам, коли це потрібно. Сержанти служби цивільного захисту Тарас Романцов, Орест Гаврилюк, Сергій Безпалий, майстер-сержант Іван Кагарлицький та головний майстер-сержант Олександр Шостка. Дякую вам!, — сказав президент.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого росіяни атакували Миколаїв десятьма «Шахедами». Поранення отримав 47-річний чоловік. Через влучання загорілася територія інфраструктурного обʼєкту, пожежу загасили рятувальники.