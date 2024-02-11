РФ 11 лютого атакувала Миколаїв десятьма «Шахедами»: Фото: Миколаївська обласна прокуратура

В ніч на 11 лютого росіяни атакували Миколаїв десятьма «Шахедами». Поранення отримав 47-річний чоловік.

Миколаївська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, внаслідок влучань загорілася територія інфраструктурного обʼєкту, яка була ліквідовано підрозділами ДСНС.

Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля та промислові приміщення підприємств, понад 10 житлових будинків, автомобілі та газопровід.

Зазначається, що на місці подій працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, вибухотехніки та працівники ДСНС.

РФ 11 лютого атакувала Миколаїв десятьма «Шахедами»: Фото: Миколаївська обласна прокуратура

РФ 11 лютого атакувала Миколаїв десятьма «Шахедами»: Фото: Миколаївська обласна прокуратура

РФ 11 лютого атакувала Миколаїв десятьма «Шахедами»: Фото: Миколаївська обласна прокуратура

РФ 11 лютого атакувала Миколаїв десятьма «Шахедами»: Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, Сили оборони знищили у Миколаєві та області 18 «Шахедів», якими російська армія атакувала в ніч на 11 лютого.