Найближчим часом в застосунку «Дія» планують запустити вісім нових цифрових послуг.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зараз у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі — понад 100 послуг.
Михайло Федоров анонсував, які ще послуги в застосунку з’являться найближчим часом:
Розмитнення авто. Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.
Онлайн-шлюб. Завдяки послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому. Чи навіть, якщо перебувають у різних містах зі своїми коханими.
Сервіси для ветеранів. Нададуть можливість отримати онлайн-статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.
Кабінет пацієнта. Сервіс дозволить зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через Дію, а потім вибрати лікаря та підписати декларацію. Крім того, повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть ще й у Дію.
Відкритий код Дії. Допоможе експортувати застосунок в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того, дозволить IT-спільноті долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення.
Більше документів у застосунку. Зокрема, освітні атестати і дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років.
Дія. Підпис для юридичних осіб. Найзахищеніший електронний підпис стане доступний і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців.
Дія для партнерів. Новий сценарій інтеграції, який дасть змогу партнерам авторизувати користувачів Дії з отриманням ПІБ, номера телефону і пошти.
Нагадаємо, нещодавно у застосунку «Дія» з’явилася мапа укриттів.
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Найближчим часом в застосунку «Дія» планують запустити вісім нових цифрових послуг.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зараз у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі — понад 100 послуг.
Михайло Федоров анонсував, які ще послуги в застосунку з’являться найближчим часом:
Розмитнення авто. Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.
Онлайн-шлюб. Завдяки послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому. Чи навіть, якщо перебувають у різних містах зі своїми коханими.
Сервіси для ветеранів. Нададуть можливість отримати онлайн-статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.
Кабінет пацієнта. Сервіс дозволить зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через Дію, а потім вибрати лікаря та підписати декларацію. Крім того, повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть ще й у Дію.
Відкритий код Дії. Допоможе експортувати застосунок в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того, дозволить IT-спільноті долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення.
Більше документів у застосунку. Зокрема, освітні атестати і дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років.
Дія. Підпис для юридичних осіб. Найзахищеніший електронний підпис стане доступний і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців.
Дія для партнерів. Новий сценарій інтеграції, який дасть змогу партнерам авторизувати користувачів Дії з отриманням ПІБ, номера телефону і пошти.
Нагадаємо, нещодавно у застосунку «Дія» з’явилася мапа укриттів.