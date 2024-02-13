Застосунок «Дія». Фото з відкритих джерел

Найближчим часом в застосунку «Дія» планують запустити вісім нових цифрових послуг.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зараз у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі — понад 100 послуг.

Михайло Федоров анонсував, які ще послуги в застосунку з’являться найближчим часом:

Розмитнення авто. Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.

Онлайн-шлюб. Завдяки послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому. Чи навіть, якщо перебувають у різних містах зі своїми коханими.

Сервіси для ветеранів. Нададуть можливість отримати онлайн-статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Кабінет пацієнта. Сервіс дозволить зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через Дію, а потім вибрати лікаря та підписати декларацію. Крім того, повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть ще й у Дію.

Відкритий код Дії. Допоможе експортувати застосунок в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того, дозволить IT-спільноті долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення.

Більше документів у застосунку. Зокрема, освітні атестати і дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років.

Дія. Підпис для юридичних осіб. Найзахищеніший електронний підпис стане доступний і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців.

Дія для партнерів. Новий сценарій інтеграції, який дасть змогу партнерам авторизувати користувачів Дії з отриманням ПІБ, номера телефону і пошти.

Нагадаємо, нещодавно у застосунку «Дія» з’явилася мапа укриттів.