Укриття у Миколаєві, архівне фото «НикВести» Українці зможуть швидко знаходити найближче укриття під час повітряних тривог на інтерактивній мапі в «Дії».

Про це повідомляє в Міністерстві цифрової трансформації.

На інтерактивній мапі можна буде переглядати переглянути вид укриття, його рейтинг та фото.Також, якщо потрібне укриття з особливими параметрами, зокрема для людей з інвалідністю, то в застосунку буде змога обрати для цього фільтр.

Окрім того, з неї можна буде дізнатися скільки людей сховище вміщує, оцінити його стан і залишити відгук. Повідомлення про зачинені укриття передаватимуть до обласних військових адміністрацій.

Так, у застосунку «Дія» можна буде поділитися локацією з родичами або друзями.

Зазначається, що мапа буде доступною навіть без інтернету та зв'язку — для цього її треба буде заздалегідь завантажити. Переглянути завантажену мапу можна буде в розділі «Незламність», де треба обрати «Завантажені мапи».

Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях буде недоступною з міркувань безпеки, втім дізнатися адреси укриттів можна в органів місцевого самоврядування.

Надо, що міністр цифрової трансформації запевнив, що через «Дію» не видаватимуть повістки, а також не планують проводити вибори.

Раніше повідомлялося, що через застосунок «Дія» тепер можна буде не лише подати заявку до ДРАЦСу, а й одружитися. Таку функцію планують запустити найближчим часом.