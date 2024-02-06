У «Дії» з’явиться послуга онлайн-одруження. Фото для ілюстрації

Через застосунок «Дія» тепер можна буде не лише подати заявку до ДРАЦСу, а й одружитися. Таку функцію планують запустити найближчим часом.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, послуга буде цілком безпечною, та потрібно буде пройти кілька етапів верифікації. Сама церемонія проходитиме за допомогою відеозвʼязку.

Михайло Федоров додав, що це буде «унікальна для всього світу послуга». А також що це дозволить військовим одружитися дистанційно.

Крім того, у застосунку планують запустити кабінет пацієнта, щоб люди могли швидше отримувати інформацію щодо запису до лікаря, рецепти тощо.

Також міністр цифрової трансформації запевнив, що через «Дію» не видаватимуть повістки, а також не планують проводити вибори.