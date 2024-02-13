На Київщині затримали агента ФСБ, який шпигував за літаками ЗСУ. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на Київщині. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Як повідомила Служба безпеки України, чоловік намагався виявити місця базування авіації ЗСУ.

Зазначається, що агента ФСБ також цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ.

Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. Разом з цим він розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергооб’єктах.

Співробітники СБУ затримали чоловіка «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому його завербував співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки.

У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у месенджері. За виконання завдань, ФСБ платили йому гроші на банківську картку.

На Київщині затримали агента ФСБ, який шпигував за літаками ЗСУ. Фото: СБУ На Київщині затримали агента ФСБ, який шпигував за літаками ЗСУ. Фото: СБУ

Під час обшуків у нього знайшли мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також знайшли банківську картку, на яку заходили кошти від ФСБ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.