Правоохоронці затримали працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За даними СБУ Миколаївської області, агент російських спецслужб збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря. Він слідкував за військовими кораблями, а також морськими суднами торговельного флоту, які експортують агропродукцію.

Відеопристрої мали показувати росіянам безперервну онлайн-трансляцію акваторії, яку вони планували використати для повітряних ударів по регіону.

У Миколаєві затримали працівника місцевої компанії, який працював на РФ. Фото: Миколаївська обласна прокуратура У Миколаєві затримали працівника місцевої компанії, який працював на РФ. Фото: СБУ Миколаївської області

Як встановило розслідування, ще одним його завданням було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів та блокпостів.

Однак, чоловіка затримали «на гарячому», коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річку.

За даними слідства, російським агентов виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ завербувала наприкінці 2023 року.

У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. У подальшому агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері.

У Миколаєві затримали працівника місцевої компанії, який працював на РФ. Фото: Миколаївська обласна прократура У Миколаєві затримали працівника місцевої компанії, який працював на РФ. Фото: Миколаївська обласна прократура У Миколаєві затримали працівника місцевої компанії, який працював на РФ. Фото: Миколаївська обласна прократура

Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон із доказами його комунікації з Росією. Також виявили інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою та йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, заочно засудили до 15 років за ґратами проросійського блогера Юрія Подоляку, який наводив ворожі ракети на Миколаїв.

Блогер-мільйонник причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак РФ на Миколаївщину. Для наведення ворожої зброї на місто він отримував розвіддані від свого інформатора — екскерівника Миколаївської окружної прокуратури, який відбуває довічне ув'язнення за держзраду, Геннадія Германа.

Геннадій Герман: що відомо

28 червня, Геннадія Германа було визнано винним у державній зраді. В січні під час судового засідання прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними правоохоронців, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман передавав спецслужбам РФ за завданням кураторів інформацію про наслідки обстрілів Миколаївщини, кількість загиблих і поранених, паролі для проходження блокпостів, персональні дані військовослужбовців, фіксував роботу ДСНС з ліквідації обстрілів, збирав та надавав інформацію про місце дислокації військових підрозділів. Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.

10 серпня адвокати колишнього прокурора Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа оскаржили вирок Приморського райсуду Одеси, за яким чоловік отримав довічне ув’язнення.