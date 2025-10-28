Коригував атаки по Миколаєву: чоловіка засудили до 15 років за держзраду
20:53, 28 жовтня, 2025
-
У Миколаєві до 15 років ув’язнення засудили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та передавав розвіддані про українських військових.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Слідство встановило, що в серпні 2024 року колишній працівник одного з місцевих вишів через Telegram зв’язався з адміністратором проросійського каналу та запропонував співпрацю. Він збирав інформацію про наслідки російських атак на військові й інфраструктурні об’єкти, а також геолокації українських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі іноземного виробництва.
З багатоповерхівки, де мешкав, чоловік також спостерігав за рухом українських військ у напрямку фронту, фіксував кількість техніки та види озброєння.
Отримані дані він передавав Сергію Лебедєву (псевдонім «Лохматий»), який переховується в Донецьку та співпрацює з ФСБ і військовою розвідкою РФ.
У листопаді 2024 року чоловіка затримали. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності.
Суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, двох працівників одного з оборонних заводів Миколаєва підозрюють у шпигунстві. За даними слідства, вони передавали російським спецслужбам дані про український військових та оборонні обʼєкти.
