Коригував атаки по Миколаєву: чоловіка засудили до 15 років за держзраду

Миколаївця засудили до 15 років за співпрацю із російськими спецслужбами. Фото: Getty Image

У Миколаєві до 15 років ув’язнення засудили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та передавав розвіддані про українських військових.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що в серпні 2024 року колишній працівник одного з місцевих вишів через Telegram зв’язався з адміністратором проросійського каналу та запропонував співпрацю. Він збирав інформацію про наслідки російських атак на військові й інфраструктурні об’єкти, а також геолокації українських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі іноземного виробництва.

З багатоповерхівки, де мешкав, чоловік також спостерігав за рухом українських військ у напрямку фронту, фіксував кількість техніки та види озброєння.

Отримані дані він передавав Сергію Лебедєву (псевдонім «Лохматий»), який переховується в Донецьку та співпрацює з ФСБ і військовою розвідкою РФ.

У листопаді 2024 року чоловіка затримали. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності.

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двох працівників одного з оборонних заводів Миколаєва підозрюють у шпигунстві. За даними слідства, вони передавали російським спецслужбам дані про український військових та оборонні обʼєкти.