  • вівторок

    28 жовтня, 2025

  • 8.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 8.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Коригував атаки по Миколаєву: чоловіка засудили до 15 років за держзраду

Миколаївця засудили до 15 років за співпрацю із російськими спецслужбами. Фото: Getty ImageМиколаївця засудили до 15 років за співпрацю із російськими спецслужбами. Фото: Getty Image

У Миколаєві до 15 років ув’язнення засудили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та передавав розвіддані про українських військових.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що в серпні 2024 року колишній працівник одного з місцевих вишів через Telegram зв’язався з адміністратором проросійського каналу та запропонував співпрацю. Він збирав інформацію про наслідки російських атак на військові й інфраструктурні об’єкти, а також геолокації українських зенітно-ракетних комплексів, у тому числі іноземного виробництва.

З багатоповерхівки, де мешкав, чоловік також спостерігав за рухом українських військ у напрямку фронту, фіксував кількість техніки та види озброєння.

Отримані дані він передавав Сергію Лебедєву (псевдонім «Лохматий»), який переховується в Донецьку та співпрацює з ФСБ і військовою розвідкою РФ.

У листопаді 2024 року чоловіка затримали. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами шпигунської діяльності.

Суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двох працівників одного з оборонних заводів Миколаєва підозрюють у шпигунстві. За даними слідства, вони передавали російським спецслужбам дані про український військових та оборонні обʼєкти.

Останні новини про: Держзрада

У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу
Двох працівників оборонного заводу в Миколаєві підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб
За зраду та колабораціонізм на Херсонщині засуджено вже понад 400 людей
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
новини

«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Ірина Олехнович
новини

Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Держзрада

За зраду та колабораціонізм на Херсонщині засуджено вже понад 400 людей
Двох працівників оборонного заводу в Миколаєві підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб
У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу

«Зеленський дав доручення», — Кім анонсував запуск опалення на Миколаївщині

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

2 години тому

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?

Головне сьогодні