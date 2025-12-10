  • середа

Вивозили зерно з Криму: в Одеському порту арештували іноземне судно з «тіньового» флоту РФ

В порту Одеси затримали судно, підозрюване у перевезенні зерна з Криму. Фото: СБУВ порту Одеси затримали судно, підозрюване у перевезенні зерна з Криму. Фото: СБУ

Служба безпеки України арештувала в Одеському порту іноземне судно, яке, за даними слідства, входило до «тіньового» флоту Росії та незаконно вивозило українську агропродукцію з Криму.

Як повідомили в СБУ, власник судна перебуває під санкціями та неодноразово змінював назву корабля і формальних бенефіціарів, щоб уникнути обмежень.

Суховантаж прибув до Одеси під прапором африканської держави, щоб забрати партію сталевих труб. Правоохоронці встановили, що перед повномасштабною війною судно щонайменше сім разів заходило до Севастополя, де, за даними слідства, могло брати участь у незаконному експорті агропродукції. У січні 2021 року корабель вивіз із Криму майже 7 тисяч тонн зерна до Північної Африки.

За даними слідства, на борту були капітан і 16 членів екіпажу — громадяни кількох країн Близького Сходу. Під час обшуку правоохоронці знайшли документи з маршрутами, карти та записи, які, за їхніми даними, підтверджують заходи до портів окупованого півострова.

В порту Одеси затримали судно, підозрюване у перевезенні зерна з Криму. Фото: СБУВ порту Одеси затримали судно, підозрюване у перевезенні зерна з Криму. Фото: СБУ

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо державної зради, незаконних рейсів на окуповану територію та можливого фінансування дій проти України. Поки що всі фігуранти мають статус підозрюваних.

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкцій проти капітанів суден російського «тіньового флоту».

