Зеленський підписав санкції проти капітанів «тіньового флоту» РФ
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- Світлана Іванченко
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11:49, 04 серпня, 2025
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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкцій проти капітанів суден російського «тіньового флоту».
Відповідний указ №578/2025 від 3 серпня оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
Згідно із документом, санкції запроваджено щодо 94 фізичних осіб. Зокрема, громадян РФ, КНР, Грузії, Індії, М’янми, Бангладеш, Ірану та Пакистану, а також щодо 5 юридичних осіб з Росії.
Раніше повідомлялось, що, Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 60 компаній та 73 громадяни РФ.
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