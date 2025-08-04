Зеленський підписав санкції проти капітанів «тіньового флоту» РФ

Володимир Зеленський ввів санкцій проти капітанів суден російського «тіньового флоту». Ілюстративне фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкцій проти капітанів суден російського «тіньового флоту».

Відповідний указ №578/2025 від 3 серпня оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Згідно із документом, санкції запроваджено щодо 94 фізичних осіб. Зокрема, громадян РФ, КНР, Грузії, Індії, М’янми, Бангладеш, Ірану та Пакистану, а також щодо 5 юридичних осіб з Росії.

Раніше повідомлялось, що, Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 60 компаній та 73 громадяни РФ.