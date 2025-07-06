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Зеленський запровадив новий пакет санкцій проти Росії

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу ПрезидентаВолодимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 60 компаній та 73 громадяни РФ. 

Про це йдеться на сайті глави держави.

За словами президента, ці санкції спрямовані, зокрема, на криптовалютні фінансові схеми, якими Росія користується для підтримки своєї військової промисловості.

«Тільки через одну компанію, яка тепер під санкціями, росіяни з початку року провели кілька мільярдів доларів — переважно для війни. Ми будемо блокувати всі такі схеми», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна готує нові санкційні рішення, які будуть синхронізовані з санкціями Євросоюзу.

У списку санкцій опинилися компанії, пов’язані з криптовалютами, майнінгом, логістикою, зокрема: Асоціація промислового майнінгу РФ, «Проммайнер», Blockchain Hub, Tokenique, «Сібстройкапітал», Keystone Logistics, Tokentrust Holdings Limited (Кіпр), Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) та інші.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, скасувавши 1 липня санкції проти Сирії, автоматично вивів із санкційних списків низку російських компаній, банків і окремих осіб.

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