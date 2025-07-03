Трамп зняв санкції з низки російських компаній, серед них — експортер зброї

Дональд Трамп. Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп, скасувавши 1 липня санкції проти Сирії, автоматично вивів із санкційних списків низку російських компаній, банків і окремих осіб.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Управління з контролю за іноземними активами США.

Серед осіб, з яких знято обмеження, — колишній президент ФІДЕ та ексголова Калмикії Кірсан Ілюмжинов. Його внесли до списку санкцій у 2015 році за підтримку режиму Башара Асада.

Також з санкцій виведено пов’язані з Ілюмжиновим фінансові структури, зокрема банк «Російський фінансовий альянс». Крім того, обмеження скасовано для таких російських компаній:

Темпбанк;

Мир Бизнес Банк (афілійований із іранським Bank Melli Iran);

РФК-Банк;

«Промсир’єімпорт»;

«Рособоронекспорт»;

«Глобальні концепції груп», Global Vision Group, Maritime Assistance, «СТГ Логістик» та інші.

Частина цих установ пов'язана з військово-промисловим комплексом Росії.

Раніше Politico писало, що адміністрація Трампа обговорює зняття санкцій з «Північного потоку-2» і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках мирних переговорів щодо України.

Слід також нагадати, що у Сенаті США тимчасово зупинили розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії заявивши, що це через збройне загострення між Ізраїлем та Іраном.