Трамп зняв санкції з низки російських компаній, серед них — експортер зброї
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
11:11, 03 липня, 2025
-
Президент США Дональд Трамп, скасувавши 1 липня санкції проти Сирії, автоматично вивів із санкційних списків низку російських компаній, банків і окремих осіб.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Управління з контролю за іноземними активами США.
Серед осіб, з яких знято обмеження, — колишній президент ФІДЕ та ексголова Калмикії Кірсан Ілюмжинов. Його внесли до списку санкцій у 2015 році за підтримку режиму Башара Асада.
Також з санкцій виведено пов’язані з Ілюмжиновим фінансові структури, зокрема банк «Російський фінансовий альянс». Крім того, обмеження скасовано для таких російських компаній:
- Темпбанк;
- Мир Бизнес Банк (афілійований із іранським Bank Melli Iran);
- РФК-Банк;
- «Промсир’єімпорт»;
- «Рособоронекспорт»;
- «Глобальні концепції груп», Global Vision Group, Maritime Assistance, «СТГ Логістик» та інші.
Частина цих установ пов'язана з військово-промисловим комплексом Росії.
Раніше Politico писало, що адміністрація Трампа обговорює зняття санкцій з «Північного потоку-2» і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках мирних переговорів щодо України.
Слід також нагадати, що у Сенаті США тимчасово зупинили розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії заявивши, що це через збройне загострення між Ізраїлем та Іраном.
Останні новини про: Дональд Трамп