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Трамп може ввести нові санкції проти Росії вже цього тижня, — WSJ

Президент США Дональд Трамп, фото: Alex Wong/Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп, фото: Alex Wong/Getty Images

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня.

Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, причиною такого кроку є розчарування Трампа повільним прогресом у мирних переговорах і продовженням атак РФ на Україну.

За словами джерел, нові санкції, ймовірно, не зачеплять банківський сектор, однак обговорюються інші інструменти тиску. Мета — змусити російського президента Володимира Путіна піти на поступки, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню.

Співрозмовники WSJ зазначають, що Трамп дедалі більше розчаровується в мирному процесі і не виключає, що може повністю від нього відмовитися, якщо найближчі спроби не дадуть результату.

Раніше Трамп уникав посилення тиску на Путіна, сподіваючись, що особисті зв’язки допоможуть досягти припинення війни. Проте після недавньої телефонної розмови з російським лідером, у ході якої той фактично відкинув можливість перемир’я, позиція президента США почала змінюватися.

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