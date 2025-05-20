Трамп не посилюватиме санкції проти Росії, але не виключає їх у майбутньому

Дональд Трамп, фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує посилювати санкції проти Росії після телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Як повідомляє CNN, за словами Трампа, наразі є шанс на прогрес у переговорах, тому вводити нові обмеження недоцільно.

— Якщо ви це зробите, ви можете зробити набагато гірше, — пояснив він свою позицію.

Водночас американський президент не виключив, що в майбутньому санкції все ж можуть бути запроваджені.

— Може настати час, коли це станеться, — зазначив він.

Нагадаємо, що після телефонної розмови з Володимиром Путіним, Дональд Трамп заявив, що готовий припинити участь у переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні, якщо не побачить реального прогресу. Хоча за його словами, під час телефонної розмови було досягнуто «певного прогресу».

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити 20 травня на засіданні Ради Європейського Союзу в Брюсселі. За його словами, те, що президент України Володимир Зеленський поїхав на переговори до Стамбула, є «великою поступкою». Натомість російський правитель Володимир Путін, відмовившись їхати до Туреччини, «поставив себе в незручне становище».