Трамп заявив, що відступить від переговорів з Путіним, якщо не буде прогресу щодо завершення війни

Дональд Трамп, фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий припинити участь у переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні, якщо не побачить реального прогресу.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN після двогодинної телефонної розмови з Володимиром Путіним.

За словами Дональда Трампа, під час розмови він запитав російського лідера, коли той припинить кровопролиття в Україні.

— Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її зупинити, — сказав американський президент.

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Дональд Трамп зазначив, що у процесі задіяні «дуже великі его» й визнав, що готовий відійти від переговорів, якщо не зможе вплинути на ситуацію.

— Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати, — додав він.

Президент США також підтвердив, що обговорював можливість особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

— Звичайно, я так і зробив. Я розмовляв з ним про це, — сказав він.

За словами Дональда Трампа, під час телефонної розмови було досягнуто «певного прогресу». А загалом розмова з президентом Росії минула «дуже добре», а її тон і дух «були чудовими».

Нагадаємо, що Трамп оголосив про плановані телефонні розмови після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.