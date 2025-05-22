Трамп повідомив лідерам ЄС, що Путін не зупинить війну, оскільки вірить у перемогу Росії, — WSJ

Володимир Путін і Дональд Трамп на саміті G20, архівне фото AP

Під час телефонної розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп визнав, що Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні, оскільки вважає, що Росія перемагає.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Як пише видання, це підтвердило побоювання європейських лідерів щодо Володимира Путіна, хоча вперше вони почули це безпосередньо від Дональда Трампа. Це також суперечить його попереднім заявам про те, що Володимир Путін нібито прагне миру.

Попри це усвідомлення, Дональд Трамп не погодився на посилення санкцій проти Росії. 18 травня — за день до своєї двогодинної розмови з Володимиром Путіним — він провів телефонну бесіду з європейськими лідерами, де припустив можливість санкцій, якщо Росія відмовиться припинити вогонь. Однак уже наступного дня він змінив позицію, відмовившись від санкцій і запропонувавши провести переговори між Росією та Україною у Ватикані.

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«Це не моя війна. Ми втягнулися в те, чого не мали робити»,— заявив Дональд Трамп журналістам після розмови з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним для досягненню перемир’я у війні Росії проти України, тривала понад дві години.

Перемовини Росії і України у Туреччині

Президент РФ Володимир Путін 11 травня заявив про бажання відновити прямі переговори з Україною, які припинилися наприкінці 2022 року. Він також повідомив, що планує звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з пропозицією організувати перемовини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів, назвавши її «хорошим знаком». Однак Володимир Зеленський підкреслив, що для реального початку діалогу з Росією спершу необхідне припинення вогню. Згодом він наголосив, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі 15 травня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не має інформації про те, чи з’явиться російський президент Володимир Путін на переговорах. Водночас він не відкинув можливості власної участі у цьому заході.

Пізно ввечері 14 травня Кремль затвердив офіційний список представників Росії для участі в мирних переговорах з Україною, але президента РФ Володимира Путіна серед делегатів немає.

В день переговорів Володимир Зеленський заявив, що українська делегація прибула на перемовини в Анкару у повному складі та готова до реальних рішень щодо досягнення справедливого миру. Натомість склад російської делегації поки невідомий і, за словами глави держави, нагадує «бутафорський рівень».

Після переговорів президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес із Росією, заявивши, що Україна готова зробити всі кроки для завершення війни та закликав Володимира Путіна надати делегації РФ повноваження для ухвалення рішень.

Пізніше стало відомо, що Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу».

Однак українська і російська сторони домовилися про повторну зустріч під час переговорів у Стамбулі 16 травня.