Білий дім обговорює зняття санкцій із «Північного потоку-2», — ЗМІ

«Північний потік-2». Фото: Getti images

Адміністрація Трампа обговорює зняття санкцій з «Північного потоку-2» і, можливо, інших російських активів у Європі в рамках мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє Politico.

За даними джерел видання, головним прихильником зняття санкцій є спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Він доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які США наклали на Росію.

Проте, кажуть інші джерела, ідея Стіва Віткоффа скасувати енергетичні санкції поки не знайшла великої підтримки у Білому домі.

Реклама

Серед тих, хто виступає проти — державний секретар Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ Дуг Бергум.

«У Білому домі йдуть внутрішні дебати між людьми, які займаються енергетичним домінуванням — Бергумом, який хоче ринків для американського ЗПГ, — і Віткоффом, який хоче бути ближчим до Росії», — сказало одне із джерел видання.

Марко Рубіо та Стіф Віткофф заперечують обговорення послаблення санкцій.

«Це брехня. Ніхто з нас не вів жодних переговорів щодо зняття санкцій із Росії в рамках мирної угоди з Україною. Це просто повністю вигаданий та безвідповідальний репортаж Politico, видання третього ґатунку. Якщо вони мають хоч краплину журналістської чесності, вони повністю відмовляться від цієї вигадки», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що прокуратура Швеції припинила слідство у справі про підрив «Північного потоку» у вересні 2022 року через відсутність юрисдикції шведського суду у справі.

Так, у вересні 2022 року з'явилися повідомлення про три витоки відразу на двох газопроводах — Північний потік-1 і Північний потік-2, — дві на першому і одна — на другому. Інцидент стався неподалік узбережжя Данії, і збігся з часом з презентацією європейського проекту «Балтійський потік», що дозволяє постачати з Норвегії до Польщі, через територію Данії, до 10 мільярдів кубометрів газу на рік.