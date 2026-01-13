Світла не буде понад 12 годин: графіки відключення на Миколаївщині 14 січня

Відключення світла. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у середу, 14 січня, очікуються планові відключення електроенергії.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

1.1 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

1.2 – 00:00–01:00; 04:30–08:00; 11:30–18:30

Всього: 11 годин 30 хвилин

2.1 – 04:30–08:00; 15:00–20:30

Всього: 9 годин

2.2 – 01:00–04:30; 08:00–15:00; 22:00–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

3.1 – 00:00–01:00; 11:30–15:00; 18:30–22:00

Всього: 8 годин

3.2 – 00:00–01:00; 06:30–11:30; 15:00–20:30

Всього: 11 годин 30 хвилин

4.1 – 00:00–01:00; 08:00–15:00; 18:30–22:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

4.2 – 04:30–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

5.1 – 04:30–08:00; 11:30–15:00; 18:30–22:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

5.2 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00

Всього: 12 годин 30 хвилин

6.1 – 04:30–08:00; 11:30–18:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

6.2 – 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–22:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.