Світла не буде понад 12 годин: графіки відключення на Миколаївщині 14 січня
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
21:15, 13 січня, 2026
-
У Миколаєві та по області у середу, 14 січня, очікуються планові відключення електроенергії.
Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
1.1 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00
Всього: 12 годин 30 хвилин
1.2 – 00:00–01:00; 04:30–08:00; 11:30–18:30
Всього: 11 годин 30 хвилин
2.1 – 04:30–08:00; 15:00–20:30
Всього: 9 годин
2.2 – 01:00–04:30; 08:00–15:00; 22:00–00:00
Всього: 12 годин 30 хвилин
3.1 – 00:00–01:00; 11:30–15:00; 18:30–22:00
Всього: 8 годин
3.2 – 00:00–01:00; 06:30–11:30; 15:00–20:30
Всього: 11 годин 30 хвилин
4.1 – 00:00–01:00; 08:00–15:00; 18:30–22:00
Всього: 11 годин 30 хвилин
4.2 – 04:30–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00
Всього: 12 годин 30 хвилин
5.1 – 04:30–08:00; 11:30–15:00; 18:30–22:00
Всього: 10 годин 30 хвилин
5.2 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00–00:00
Всього: 12 годин 30 хвилин
6.1 – 04:30–08:00; 11:30–18:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
6.2 – 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–22:00
Всього: 10 годин 30 хвилин
Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.
Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.