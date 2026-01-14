Через морози у Миколаєві призупинили ремонт тепломережі на Пограничній
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
7:35, 14 січня, 2026
-
Ремонтні роботи тепломережі на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово призупинили через морози.
Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради, пишуть «МикВісті».
У ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» запевнили, що після потепління роботи відновлять і завершать упродовж 2,5–3 тижнів.
— Наразі роботи призупинені у зв’язку з морозами. Уже заасфальтована ділянка від вулиць Малої Морської та Громадянської до Обленерго. Щойно морози закінчаться, у нас є підрядний договір, тож за 2,5–3 тижні ми відкриємо дорогу до 3-тьої Слобідської, — розповів представник ТЕЦ.
Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав інвестиційну програму ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на період з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.
Начальниця відділу експлуатації та ремонтів Миколаївської ТЕЦ Олена Мігунова розповіла присутнім, що у програму включили три основні заходи, які спрямовані на зменшення втрат тепла в мережах. Загальна вартість програми — 56,5 мільйона гривень (без ПДВ). З них понад 21,9 мільйона — це кошти від амортизаційних відрахувань.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews.
Останні новини про: Миколаївська ТЕЦ
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.