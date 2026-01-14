Через морози у Миколаєві призупинили ремонт тепломережі на Пограничній

Ремонтні роботи тепломережі на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово призупинили через морози.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради, пишуть «МикВісті».

У ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» запевнили, що після потепління роботи відновлять і завершать упродовж 2,5–3 тижнів.

— Наразі роботи призупинені у зв’язку з морозами. Уже заасфальтована ділянка від вулиць Малої Морської та Громадянської до Обленерго. Щойно морози закінчаться, у нас є підрядний договір, тож за 2,5–3 тижні ми відкриємо дорогу до 3-тьої Слобідської, — розповів представник ТЕЦ.

Ремонтні роботи на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово зупинили через морози, фото: МикВісті

Ремонтні роботи на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово зупинили через морози, фото: МикВісті

Ремонтні роботи на вулиці Пограничній у Миколаєві тимчасово зупинили через морози, фото: МикВісті

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав інвестиційну програму ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на період з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.

Начальниця відділу експлуатації та ремонтів Миколаївської ТЕЦ Олена Мігунова розповіла присутнім, що у програму включили три основні заходи, які спрямовані на зменшення втрат тепла в мережах. Загальна вартість програми — 56,5 мільйона гривень (без ПДВ). З них понад 21,9 мільйона — це кошти від амортизаційних відрахувань.