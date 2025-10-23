  • четвер

Виконком погодив інвестпрограму Миколаївської ТЕЦ на понад ₴56 млн

Миколаївська ТЕЦ. Архівне фото «МикВісті»Миколаївська ТЕЦ. Архівне фото «МикВісті»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради підтримав інвестиційну програму ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на період з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.

Відповідний проєкт рішення підтримали члени виконкому на засіданні 22 жовтня, повідомляють «МикВісті»

Представниця ТЕЦ розповіла присутнім, що у програму включили три основні заходи, які спрямовані на зменшення втрат тепла в мережах. Йдеться про реконструкцію теплотрас на вулиці 6-а Слобідська (ділянці між вулицями Погранична та Бедзая) та проспекті Богоявленському, біля автовокзалу.

Загальна вартість програми — 56,5 мільйона гривень (без ПДВ). З них понад 21,9 мільйона — це кошти від амортизаційних відрахувань.

Міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, чи має підприємство ці гроші вже на рахунках, чи це лише план. Представниця ТЕЦ відповіла, що це заплановані витрати на наступний рік, а роботи планують розпочати у другій половині 2026 року.

Члени виконкому підтримали програму під час пакетного голосування.

Нагадаємо, що розриття на вулицях Миколаєва після ремонту тепломереж залишатимуться до повного запуску опалювального сезону.

Загалом Кабінет Міністрів України визначив дату початку опалювального сезону — цього року тепло у домівках українців з’явиться з 1 листопада.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також очільник ОВА повідомив, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Станом на 4 вересня стало відомо, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку. Загалом Світовий банк надасть 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

