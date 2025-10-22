У Миколаєві розриті дороги відновлюватимуть вже після запуску опалювального сезону

Ремонт мереж по вулиці Маріупольська. Фото: МикВісті

Розриття на вулицях Миколаєва залишатимуться до повного запуску опалювального сезону.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич під час засідання виконкому 22 жовтня, пишуть «МикВісті».

За словами мера, містяни хвилюються через відкриті ділянки доріг, але це — тимчасовий етап після масштабних ремонтів тепломереж. Ями не зариватимуть поки не запустять тепло, щоб перевірити їх в роботі.

«Розриття залишатимуться до повного запуску тепла. Цього року була замінена велика кількість мереж — і підприємством «Миколаївоблтеплоенерго», і рекордний обсяг виконала «Миколаївська ТЕЦ». Наприклад, на славнозвісній Маріупольській не просто залатали старі ділянки, а переклали значний обсяг труб. Зараз їх тестують, проводяться гідравлічні випробування. Немає сенсу засипати траншеї, поки системи не запущені — треба подивитися, як воно працює. Після запуску всі мережі будуть засипані та відновлені», — говорить міський голова.

Реклама

Мер також прокоментував випадки, коли після прокладання мереж та відновлення дороги просідає ґрунт.

«Після засипання труб у нас часто відбуваються просідання ґрунту — як це сталося на 6-й Слобідській. Департамент ЖКГ та ЕЛУ автодоріг звернули на це увагу: підрядник уже розібрав ту ділянку, де було просідання, все утрамбує та покладе новий асфальт. Жодних бюджетних коштів на неякісні роботи не витрачалося. Але іноді таке трапляється через особливості наших ґрунтів. Усі недоліки будуть виправлені», — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України визначив дату початку опалювального сезону — цього року тепло у домівках українців з’явиться з 1 листопада.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також очільник ОВА повідомив, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Станом на 4 вересня стало відомо, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку. Загалом Світовий банк надасть 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.